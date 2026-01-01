Bộ khăn lau dùng một lần EasyFix | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-299.0Bộ 15 khăn lau dùng một lần cho bàn phun sàn EasyFix, giúp làm sạch bề mặt cứng nhanh chóng và vệ sinh. Hệ thống hook-and-loop thông minh giúp dễ dàng tháo lắp khăn lau vào bàn phun.
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.127
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.24
Kích thước (D x R x C) (mm)
340 x 118 x 3
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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