Bộ khăn lau dùng một lần EasyFix | Kärcher

Bộ khăn lau dùng một lần EasyFix dành cho bàn phun sàn EasyFix bao gồm 15 khăn lau dùng một lần được làm từ chất liệu cao cấp, thấm hút tốt. Khi cần làm sạch nhanh, bạn luôn có sẵn khăn vải mới để lau chùi đơn giản và vệ sinh hơn trên mọi bề mặt cứng. Ngay cả các góc và cạnh cũng được làm sạch một cách dễ dàng. Nhờ hệ thống hook-and-loop, khăn lau dùng một lần có thể được gắn nhanh chóng và dễ dàng vào bàn phun sàn EasyFix của máy làm sạch bằng hơi nước: chỉ cần ấn đầu hút sàn EasyFix lên mặt sau của khăn lau và sẵn sàng để sử dụng. Sau khi làm sạch, khăn lau có thể dễ dàng được vứt bỏ cùng với rác gia đình - do đó giúp bạn giảm bớt sự mệt mỏi và tốn thời gian khi giặt khăn bẩn.

Luôn chuẩn bị sẵn khăn sạch để lau tay Cho kết quả làm sạch lấp lánh. Đơn giản và vệ sinh mà không cần rửa bất cứ thứ gì Do đó, vải dùng một lần giúp bạn giảm bớt sự mệt mỏi và tốn thời gian cho việc giặt đồ vải bẩn. Hệ thống lắp - tháo tiện lợi Cố định vải đơn giản và nhanh chóng nhờ các dải móc và vòng màu vàng. Không rơi tuột trong lúc làm việc. Vải dùng một lần bao phủ tất cả các mặt của đầu phun sàn Giúp vệ sinh các góc cạnh, khu vực khó với tới 1 cách dễ dàng. Chất liệu cao cấp và siêu thấm hút Làm bong và kéo theo bụi bẩn để có kết quả làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả các bề mặt.