Bộ khăn lau mài mòn cho đầu phun sàn EasyFix | Kärcher

Khăn lau sàn mài mòn EasyFix loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu trên sàn đá chống xước. Bộ sản phẩm bao gồm 2 khăn lau sàn microfibre có độ thấm hút cao, đảm bảo kết quả làm sạch tuyệt vời và hợp vệ sinh. Các miếng khăn lau sàn được cố định đơn giản vào bàn phun sàn bằng hơi nước EasyFix bằng hệ thống hook-and-loop. Một tính năng đặc biệt tiện lợi là có thể tháo rời miếng khăn lau sàn khỏi bàn phun mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn. Sau khi làm sạch, khăn lau có thể được giặt sạch trong máy giặt ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.

Sợi microfiber cao cấp Làm bong và kéo theo bụi bẩn để có kết quả làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả các bề mặt. Có thể giặt bằng máy giặt với nhiệt độ lên đến 60 °C. Không sử dụng nước xả vải khi giặt. Hệ thống lắp - tháo tiện lợi Dễ dàng tháo khỏi bàn lau sàn bằng cách dẫm chân lên dây cài trên khăn. Không rơi tuột trong lúc làm việc. Dây cài trên khăn Không cần chạm tay vào bụi bẩn khi thay khăn lau: chỉ cần dẫm lên dây cài và nhấc bàn lau ra khỏi khăn lau. Khăn che phủ toàn bộ bàn lau sàn Lau các góc cạnh một cách dễ dàng.