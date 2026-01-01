Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ khăn lau mài mòn cho đầu phun sàn EasyFix | Kärcher

    Two Kärcher microfiber cloths with grey stripes and branded tags, laid flat on a white background.

    Bộ khăn lau mài mòn cho đầu phun sàn EasyFix

    Mã đơn hàng: 2.863-309.0

    Khăn lau sàn mài mòn EasyFix loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu trên sàn đá chống xước. Hệ thống hook-and-loop cho phép tháo lắp khăn lau dễ dàng mà không tiếp xúc với bụi bẩn.
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