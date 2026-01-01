Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ khăn lau Microfibre cho đầu phun cầm tay SC | Kärcher

    Two white, textured microfiber cloths with elastic edges, designed for cleaning purposes, placed on a plain white background.

    Bộ khăn lau Microfibre cho đầu phun cầm tay SC

    Mã đơn hàng: 2.863-270.0

    Bộ gồm 2 khăn lau Microfibre dành cho đầu phun cầm tay máy SC. Vi sợi microfibre cao cấp giúp làm bong và kéo theo bụi bẩn để có kết quả làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả các bề mặt.
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