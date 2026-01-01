Bộ khăn lau Microfibre cho đầu phun cầm tay SC | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-270.0Bộ gồm 2 khăn lau Microfibre dành cho đầu phun cầm tay máy SC. Vi sợi microfibre cao cấp giúp làm bong và kéo theo bụi bẩn để có kết quả làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả các bề mặt.
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.04
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.076
Kích thước (D x R x C) (mm)
195 x 95 x 30
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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