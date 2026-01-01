Bộ khăn lau Microfibre cho đầu phun cầm tay SC | Kärcher

Bộ 2 khăn lau dành cho đầu phun cầm tay máy SC với chất liệu Microfibre cao cấp giúp làm bong và kéo theo bụi bẩn để có kết quả làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả các bề mặt. Lý tưởng sử dụng cho các vết bẩn cứng đầu nơi phòng tắm và nhà bếp. Khăn lau tích hợp dây đàn hồi giúp dễ dàng tháo lắp và đảm bảo giữ chắc chắn trên đầu phun cầm tay trong khi làm sạch.

Sợi microfiber cao cấp Làm bong và kéo theo bụi bẩn để có kết quả làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả các bề mặt. Có thể giặt bằng máy giặt với nhiệt độ lên đến 60 °C. Không sử dụng nước xả vải khi giặt. Che bằng dây đàn hồi Dễ dàng gắn và tháo khăn lau. Không rơi tuột trong lúc làm việc.