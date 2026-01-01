Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ khăn lau Microfibre cho phòng tắm | Kärcher

    Yellow cloth, striped cleaning pad with grey and yellow stripes, and two white microfiber pads arranged side by side.

    Bộ khăn lau Microfibre cho phòng tắm

    Mã đơn hàng: 2.863-171.0

    Bộ khăn lau cao cấp bằng vải vi sợi Microfibre được thiết kế dành riêng cho công tác làm sạch bằng hơi nước trong nhà tắm. Bao gồm 2 khăn lau sàn chất liệu microfibre cao cấp, 1 khăn microfibre abrasive cover dùng cho vòi phun cầm tay và 1 khăn dùng để đánh bóng microfibre polishing cloth.
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