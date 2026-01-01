Bộ khăn lau Microfibre cho phòng tắm | Kärcher

Bộ khăn lau cao cấp bằng vải vi sợi Microfibre được thiết kế dành riêng cho công tác làm sạch bằng hơi nước trong nhà tắm. Bộ khăn bao gồm 2 khăn lau sàn chất liệu microfibre cao cấp, được thiết kế hoàn hảo để sử dụng kết hợp với máy làm sạch bằng hơi nước để vệ sinh xung quanh phòng tắm. Khăn microfibre abrasive cover giúp loại bỏ cặn bã xà phòng và cặn vôi cứng đầu một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Khăn dùng để đánh bóng microfibre polishing cloth rất lý tưởng để đánh bóng gương và các bề mặt nhẵn khác.

Vải microfibre cho đầu phun cầm tay với sợi microfibre nhỏ và mềm mại Sợi fibres để loại bỏ tối ưu cặn vôi. Các vi sợi mềm của vải sẽ hút bụi bẩn một cách tối ưu. Sợi microfiber cao cấp Phù hợp cho máy giặt ở nhiệt độ 60 độ C Khăn đánh bóng cao cấp Microfibre polishing cloth Kết quả đánh bóng không có vệt, hút nước rất tốt. Vải lau sàn mềm bằng lông cừu vi sợi chất lượng cao Làm lỏng bụi bẩn tối ưu, loại bỏ chất bẩn tuyệt vời; microfibre đảm bảo kết quả làm sạch tốt trên mọi bề mặt cứng.