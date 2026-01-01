Bộ khăn lau sàn đa năng Re!Fibe EasyFix | Kärcher

Bộ khăn lau sàn Re!Fibe bao gồm hai khăn lau có khả năng thấm hút cực tốt và độ bền cao, được sản xuất từ 100% sợi polyester tái chế kết hợp cùng công nghệ CiCLO®¹⁾. Công nghệ xanh bền vững: CiCLO® là công nghệ tiên tiến giúp đẩy nhanh quá trình phân hủy của sợi polyester, từ đó giảm thiểu tình trạng ô nhiễm nguồn nước do vi nhựa gây ra²⁾. Với khả năng thẩm thấu hơi nước nhanh khăn mang lại kết quả làm sạch hoàn hảo trên các bề mặt sàn. Hệ thống EasyFix tiện lợi với cơ chế dán gai, bạn có thể gắn khăn lau vào đầu hút sàn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Trong quá trình sử dụng, khăn luôn được giữ cố định chắc chắn, không bị trượt bám, giúp công việc dọn dẹp trơn tru và thuận tiện.

Làm từ 100% polyester tái chế kết hợp cùng công nghệ CiCLO®¹⁾ Cấu trúc vòng đặc biệt của khăn giúp gom bụi bẩn tối ưu và mang lại hiệu quả làm sạch triệt để trên mọi bề mặt cứng. Có thể giặt bằng máy giặt với nhiệt độ lên đến 60 °C. Không sử dụng nước xả vải khi giặt. Hệ thống lắp - tháo tiện lợi Tháo dễ dàng bằng cách dẫm chân lên dây cài trên khăn. Không rơi tuột trong lúc làm việc. Dây cài trên khăn Không cần chạm tay vào bụi bẩn khi thay khăn lau: chỉ cần dẫm lên dây cài và nhấc bàn lau ra khỏi khăn lau. Khu vực ứng dụng (ví dụ: phân chia giữa nhà bếp và phòng tắm) có thể được ghi chú trên phần nhãn ở chân khăn. Khăn che phủ toàn bộ bàn lau sàn Lau các góc cạnh một cách dễ dàng.