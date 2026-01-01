Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ khăn lau sàn đa năng Re!Fibe EasyFix | Kärcher

    Two Kärcher microfibre cloths with green stripes, each featuring a Kärcher logo tag, placed on a white background.

    Bộ khăn lau sàn đa năng Re!Fibe EasyFix

    Mã đơn hàng: 2.863-379.0

    Bộ khăn lau sàn Re!Fibe được làm từ 100% polyester tái chế với công nghệ CiCLO®¹⁾, là giải pháp lý tưởng để đánh bay các vết bẩn cứng đầu khi kết hợp cùng máy làm sạch bằng hơi nước.
    ¹⁾
    Không bao gồm bàn lau sàn.
    ²⁾
    Mỗi khi đồ vải được giặt, các sợi vi nhựa (microfibres) sẽ bị thải ra và cuối cùng trôi ra đại dương. Tỷ lệ phân hủy của sợi polyester sử dụng công nghệ CiCLO® là 94,3% trong 3,7 năm, trong khi tỷ lệ này ở sợi polyester thông thường chỉ là 4,9% trong 3,7 năm (theo tiêu chuẩn ASTM D6691). Khăn này không thể dùng để ủ phân hữu cơ. Hãy tiêu hủy theo đúng các quy định về xử lý rác thải tại địa phương. Logo và nhãn hiệu CiCLO® là các thương hiệu đã được đăng ký của Intrinsic Advanced Materials, LLC.