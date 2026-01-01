Bộ khăn lau sàn EasyFix Microfibre | Kärcher

Khăn lau sàn có thể được thay mà không cần chạm tay vào. Chất liệu vải không dệt microfibre cao cấp. Nhờ vào hệ thống khóa cài hook-and-loop, khăn có thể được tháo lắp dễ dàng vào bàn lau sàn. Lưu ý: Bộ khăn lau sàn EasyFix Microfibre không sử dụng được cho các dòng máy SC đời cũ với bàn phun kẹp.

Sợi microfiber cao cấp Làm bong và kéo theo bụi bẩn để có kết quả làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả các bề mặt. Có thể giặt bằng máy giặt với nhiệt độ lên đến 60 °C. Không sử dụng nước xả vải khi giặt. Hệ thống lắp - tháo tiện lợi Dễ dàng tháo khỏi bàn lau sàn bằng cách dẫm chân lên dây cài trên khăn. Không rơi tuột trong lúc làm việc. Dây cài trên khăn Không cần chạm tay vào bụi bẩn khi thay khăn lau: chỉ cần dẫm lên dây cài và nhấc bàn lau ra khỏi khăn lau. Khăn che phủ toàn bộ bàn lau sàn Lau các góc cạnh một cách dễ dàng.