Bộ khăn lau sàn EasyFix Microfibre | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-259.0Khăn lau sàn có thể được thay mà không cần chạm tay vào. Chất liệu vải không dệt microfibre cao cấp. Nhờ vào hệ thống khóa cài hook-and-loop, khăn luôn được tháo lắp dễ dàng vào bàn lau sàn.
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.07
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.111
Kích thước (D x R x C) (mm)
345 x 112 x 18
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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