Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ khăn lau sàn EasyFix Microfibre | Kärcher

    Two white Kärcher microfibre cloths with tags, laid flat on a white background.

    Bộ khăn lau sàn EasyFix Microfibre

    Mã đơn hàng: 2.863-259.0

    Khăn lau sàn có thể được thay mà không cần chạm tay vào. Chất liệu vải không dệt microfibre cao cấp. Nhờ vào hệ thống khóa cài hook-and-loop, khăn luôn được tháo lắp dễ dàng vào bàn lau sàn.
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