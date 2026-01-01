Bộ khăn lau sàn Microfibre EasyFix Mini | Kärcher

Bộ khăn lau sàn Microfibre EasyFix Mini bao gồm hai khăn lau sàn khó mài mòn được làm từ sợi vải microfibre chất lượng cao dành cho bàn phun sàn EasyFix Mini. Nhờ hook-and-loop thông minh, khăn lau sàn microfibre có thể được gắn nhanh chóng và dễ dàng vào bàn phun sàn của máy làm sạch bằng hơi nước: Chỉ cần ấn khăn lau sàn lên bàn phun và sẵn sàng để sử dụng. Sau khi làm sạch, bạn có thể tháo khăn lau sàn microfibre ra khỏi đầu phun sàn EasyFix Mini mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn.

Sợi microfiber cao cấp Làm bong và kéo theo bụi bẩn để có kết quả làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả các bề mặt. Có thể giặt bằng máy giặt với nhiệt độ lên đến 60 °C. Không sử dụng nước xả vải khi giặt. Hệ thống lắp - tháo tiện lợi Dễ dàng tháo khỏi bàn lau sàn bằng cách dẫm chân lên dây cài trên khăn. Không rơi tuột trong lúc làm việc. Dây đeo trên khăn lau sàn Không cần chạm tay vào bụi bẩn khi thay khăn lau: chỉ cần dẫm lên dây cài và nhấc bàn lau ra khỏi khăn lau. Khăn che phủ toàn bộ bàn lau sàn Lau các góc cạnh một cách dễ dàng.