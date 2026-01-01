Bộ khăn lau sàn Microfibre EasyFix Mini | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-296.0Bộ khăn lau sàn Microfibre EasyFix Mini chất lượng cao, với hệ thống hook-and-loop thông minh, giúp dễ dàng tháo lắp khăn lau khỏi bàn phun sàn EasyFix Mini mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn.
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.056
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.096
Kích thước (D x R x C) (mm)
273 x 112 x 16
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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