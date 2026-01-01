Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ khăn lau sàn Microfibre EasyFix Mini | Kärcher

    Two white Kärcher microfibre cloths with tags, laid flat on a white background.

    Bộ khăn lau sàn Microfibre EasyFix Mini

    Mã đơn hàng: 2.863-296.0

    Bộ khăn lau sàn Microfibre EasyFix Mini chất lượng cao, với hệ thống hook-and-loop thông minh, giúp dễ dàng tháo lắp khăn lau khỏi bàn phun sàn EasyFix Mini mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn.
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