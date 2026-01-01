Bộ khăn lau vi sợi Microfibre cho nhà tắm | Kärcher

Bộ khăn lau cao cấp bằng vải vi sợi Microfibre được thiết kế dành riêng cho công tác làm sạch bằng hơi nước trong nhà tắm. Hai khăn lau sàn chất liệu microfibre cao cấp dành cho bàn phun sàn EasyFix giúp làm sạch bề mặt sàn phòng tắm với hệ thống hook-and-loop, có thể nhanh chóng và dễ dàng gắn vào đầu hút sàn EasyFix và tháo ra mà không cần phải tiếp xúc với bụi bẩn. Sử dụng khăn microfibre abrasive cover dùng cho vòi phun cầm tay, bạn có thể dễ dàng loại bỏ cặn bã xà phòng và khăn lau dùng để đánh bóng microfibre polishing cloth sẽ làm cho gương và các bề mặt nhẵn khác trở nên sáng bóng như mới.

Sợi microfiber cao cấp Làm bong và kéo theo bụi bẩn để có kết quả làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả các bề mặt. Có thể giặt bằng máy giặt với nhiệt độ lên đến 60 °C. Không sử dụng nước xả vải khi giặt. Khăn Microfiber abrasive cover dùng để bao quanh vòi phun cầm tay Loại bỏ các chất vôi, cặn,…nhờ các sợi mài mòn. Dễ dàng lấy đi các chất bẩn nhờ các sợi microfibre mềm mại. Hệ thống lắp - tháo tiện lợi Tháo dễ dàng bằng cách dẫm chân lên dây cài trên khăn. Không rơi tuột trong lúc làm việc. Dây cài trên khăn Không cần chạm tay vào bụi bẩn khi thay khăn lau: chỉ cần dẫm lên dây cài và nhấc bàn lau ra khỏi khăn lau. Khăn che phủ toàn bộ bàn lau sàn Giúp vệ sinh các góc cạnh, khu vực khó với tới 1 cách dễ dàng. Khăn đánh bóng cao cấp Microfibre polishing cloth Bóng sạch không dấu vết. Hút sạch nước.