Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ khăn lau vi sợi Microfibre cho nhà tắm | Kärcher

    Three Kärcher cleaning cloths, including a striped pad, a white pad, and a yellow microfiber cloth, arranged on a white background.

    Bộ khăn lau vi sợi Microfibre cho nhà tắm

    Mã đơn hàng: 2.863-266.0

    Bộ khăn lau cao cấp bằng vải vi sợi Microfibre được thiết kế dành riêng cho công tác làm sạch bằng hơi nước trong nhà tắm. Bao gồm 2 khăn lau sàn chất liệu microfibre cao cấp, 1 khăn microfibre abrasive cover dùng cho vòi phun cầm tay và 1 khăn dùng để đánh bóng microfibre polishing cloth.
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