Bộ khăn lau vi sợi Microfibre cho nhà tắm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-266.0Bộ khăn lau cao cấp bằng vải vi sợi Microfibre được thiết kế dành riêng cho công tác làm sạch bằng hơi nước trong nhà tắm. Bao gồm 2 khăn lau sàn chất liệu microfibre cao cấp, 1 khăn microfibre abrasive cover dùng cho vòi phun cầm tay và 1 khăn dùng để đánh bóng microfibre polishing cloth.
Thành phần sợi dệt
Khăn đánh bóng: 70 % Polyester, 30% Polyamide
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.14
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.195
Kích thước (D x R x C) (mm)
345 x 112 x 18
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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