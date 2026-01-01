Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ làm sạch xe hơi | Kärcher

    Three Kärcher vacuum cleaner attachments: a wide nozzle, a narrow nozzle, and a flexible hose, all in black.

    Bộ làm sạch xe hơi

    Mã đơn hàng: 2.863-289.0

    Bộ vệ sinh nội thất ô tô dễ vận hành và bao gồm chổi quét bụi, đầu hút đặc biệt và ống mềm để bạn thoải mái làm sạch toàn bộ nội thất ô tô của mình. Cho dù bạn đang lau bảng điều khiển, ghế ô tô, bề mặt dệt hoặc thảm sàn, bạn có thể tiếp cận và làm sạch một cách đáng tin cậy ngay cả những kẽ hở và kẽ hở nhỏ nhất.
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