Bộ làm sạch xe hơi | Kärcher

Bộ vệ sinh nội thất ô tô cải tiến từ Kärcher thuyết phục với mức độ sạch cao: sử dụng chổi quét bụi và phụ kiện đầu hút đặc biệt, quy trình vệ sinh nội thất ô tô thường tốn công sức của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ống mềm dẻo, có thể điều chỉnh độ dài đảm bảo việc xử lý cực kỳ dễ dàng: nó có thể dễ dàng tiếp cận ngay cả những kẽ hở nhỏ nhất và những không gian khó tiếp cận. Tất cả các bề mặt bọc, thảm sàn và bảng điều khiển, bảng điều khiển trung tâm và cốp xe có thể được làm sạch sâu, khiến chiếc xe của bạn trở thành một khu vực thoải mái hoàn toàn sạch sẽ.

Thiết bị bổ sung toàn diện để làm sạch toàn diện tất cả các bề mặt bên trong ô tô Ống nối dài linh hoạt