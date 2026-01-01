Bộ làm sạch xe hơi | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-289.0Bộ vệ sinh nội thất ô tô dễ vận hành và bao gồm chổi quét bụi, đầu hút đặc biệt và ống mềm để bạn thoải mái làm sạch toàn bộ nội thất ô tô của mình. Cho dù bạn đang lau bảng điều khiển, ghế ô tô, bề mặt dệt hoặc thảm sàn, bạn có thể tiếp cận và làm sạch một cách đáng tin cậy ngay cả những kẽ hở và kẽ hở nhỏ nhất.
Màu sắc
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Trọng lượng (Kg)
0.339
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.824
Kích thước (D x R x C) (mm)
415 x 120 x 43
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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