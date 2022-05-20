Bộ lọc bụi máy WD 4-6

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-005.0Bộ lọc gấp li cho các dòng máy hút bụi đa năng từ MV 4 - MV 6 và WD 4 - WD 6
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Nâu
Trọng lượng (Kg)
0.075
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.116
Kích thước (D x R x C) (mm)
163 x 104 x 50
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