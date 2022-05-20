Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Sale
    Rectangular air filter with orange frame and pleated white paper.

    Bộ lọc bụi máy WD 4-6

    Mã đơn hàng: 2.863-005.0

    Bộ lọc gấp li cho các dòng máy hút bụi đa năng từ MV 4 - MV 6 và WD 4 - WD 6