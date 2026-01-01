Bộ lọc cặn vôi | Kärcher

Đơn giản và hiệu quả: khi biểu tượng bộ lọc cặn vôi sáng lên màu đỏ trên màn hình của thiết bị SC 3 EasyFix, chỉ cần tháo bộ lọc hiện tại và lắp bộ lọc mới. Sau đó nhấn nút reset - và bạn có thể tiếp tục công việc làm sạch.

Thay thế bộ lọc đơn giản và nhanh chóng