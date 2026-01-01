Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ lọc cặn vôi | Kärcher

    Giá tốt
    Kärcher water filter cartridge with a black cap, standing upright on a white background.

    Bộ lọc cặn vôi

    Mã đơn hàng: 2.863-018.0

    Bộ lọc cặn vôi dành cho máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher SC 3 EasyFix giúp tẩy cặn nhanh chóng và hiệu quả.