Bộ lọc cặn vôi | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-018.0Bộ lọc cặn vôi dành cho máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher SC 3 EasyFix giúp tẩy cặn nhanh chóng và hiệu quả.
Trọng lượng (Kg)
0.141
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.159
Kích thước (D x R x C) (mm)
56 x 56 x 163
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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