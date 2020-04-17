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    Orange cylindrical filter with white top and pleated sides, featuring a black central opening.

    Bộ lọc Cartridge cho máy WD/SE

    Mã đơn hàng: 2.863-303.0

    Bộ lọc Cartridge thích hợp cho cả hút bụi khô & ướt mà không cần thay bộ lọc. Phù hợp với các kiểu máy như máy hút bụi khô và ướt Kärcher WD 2 Plus V, WD 3, KWD 1–KWD 3 và máy giặt thảm/nệm/sofa SE 4001 và SE 4002.