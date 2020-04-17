Bộ lọc Cartridge cho máy WD/SE

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-303.0Bộ lọc Cartridge thích hợp cho cả hút bụi khô & ướt mà không cần thay bộ lọc. Phù hợp với các kiểu máy như máy hút bụi khô và ướt Kärcher WD 2 Plus V, WD 3, KWD 1–KWD 3 và máy giặt thảm/nệm/sofa SE 4001 và SE 4002.
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Nâu
Trọng lượng (Kg)
0.3
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.182
Kích thước (D x R x C) (mm)
122 x 122 x 115
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