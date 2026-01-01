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    Rectangular white filter with orange frame, featuring pleated design, isolated on white background.

    Bộ lọc EPA

    Mã đơn hàng: 6.414-631.0

    Bộ lọc EPA cho máy chà sàn BR 45/22 và máy hút bụi lọc nước DS 6 của Kärcher. Giữ lại các hạt bụi nhỏ và chất gây dị ứng từ không khí ẩm ngưng tụ.