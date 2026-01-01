Bộ lọc EPA

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.414-631.0Bộ lọc EPA cho máy chà sàn BR 45/22 và máy hút bụi lọc nước DS 6 của Kärcher. Giữ lại các hạt bụi nhỏ và chất gây dị ứng từ không khí ẩm ngưng tụ.
Kích thước (D x R x C) (mm)
195 x 97 x 34
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng (Kg)
0.091
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.151
Thông tin sản phẩm