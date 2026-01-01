Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ lọc FCV4 | Kärcher

    Black rectangular filter and black mesh pad on white background.

    Bộ lọc FCV4

    Mã đơn hàng: 2.863-383.0

    Ru-lo đa năng cho nhiều loại sàn FCV4