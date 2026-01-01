Bộ lọc HEPA 13 máy hút bụi DS 6

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.860-273.0Bộ lọc hiệu suất cao giúp lọc sạch đến 99,95% các hạt bụi bẩn lớn hơn 0,3 µm. Với lớp đệm tinh vi để bảo vệ chống lại phấn hoa, bào tử nấm, vi khuẩn và phân mạt. * (EN: 1822: 1998)
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.136
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.175
Kích thước (D x R x C) (mm)
165 x 111 x 55
Thông tin sản phẩm