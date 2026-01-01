Bộ lọc HEPA 13 máy hút bụi DS 6

Bộ lọc hiệu suất cao giúp lọc sạch đến 99,95% các hạt bụi bẩn lớn hơn 0,3 µm. Với lớp đệm tinh vi để bảo vệ chống lại phấn hoa, bào tử nấm, vi khuẩn và phân mạt. * (EN: 1822: 1998)

Thích hợp cho máy hút bụi Kärcher DS có bộ lọc nước Cho phép hút khô & ướt đồng thời mà không phải thay bộ lọc