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    Black Kärcher vacuum cleaner filter with circular grid pattern on a white background.

    Bộ lọc HEPA 13 máy hút bụi DS 6

    Mã đơn hàng: 2.860-273.0

    Bộ lọc hiệu suất cao giúp lọc sạch đến 99,95% các hạt bụi bẩn lớn hơn 0,3 µm. Với lớp đệm tinh vi để bảo vệ chống lại phấn hoa, bào tử nấm, vi khuẩn và phân mạt. * (EN: 1822: 1998)