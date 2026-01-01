Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ lọc HEPA 13 VC 2 | Kärcher

    Rectangular air filter with hexagonal grid pattern and grey frame, placed on a white background.

    Bộ lọc HEPA 13 VC 2

    Mã đơn hàng: 2.863-237.0

    Bộ lọc vệ sinh HEPA (EN 1822: 1998) cho máy hút bụi Kärcher VC 2 giúp lọc sạch những chất bẩn tốt nhất, chẳng hạn như phấn hoa và các hạt gây dị ứng. Lý tưởng cho những người bị dị ứng.
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