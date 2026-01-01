Bộ lọc HEPA 13 VC 2 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-237.0Bộ lọc vệ sinh HEPA (EN 1822: 1998) cho máy hút bụi Kärcher VC 2 giúp lọc sạch những chất bẩn tốt nhất, chẳng hạn như phấn hoa và các hạt gây dị ứng. Lý tưởng cho những người bị dị ứng.
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Bạc
Trọng lượng (Kg)
0.098
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.128
Kích thước (D x R x C) (mm)
156 x 109 x 25
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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