Bộ lọc HEPA 13 VC 2 | Kärcher

Tin tốt cho những người bị dị ứng và hen suyễn: Bộ lọc vệ sinh HEPA (EN 1822: 1998) đảm bảo rằng không khí thải ra từ máy hút bụi thậm chí còn sạch hơn không khí trong phòng. Các chất bẩn, chẳng hạn như phấn hoa và các hạt gây dị ứng, được lọc sạch một cách đáng tin cậy.