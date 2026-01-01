Bộ lọc HEPA máy hút bụi VC 4s | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.863-312.099,5% các hạt nhỏ nhất, bào tử nấm, vi khuẩn và chất gây dị ứng như phân mạt hoặc phấn hoa được loại bỏ một cách đáng tin cậy khỏi khí thải nhờ bộ lọc hiệu suất cao EPA 12 của chúng tôi.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.033
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.033
Kích thước (D x R x C) (mm)
90 x 85 x 26
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng