Bộ lọc HEPA máy hút bụi VC 4s | Kärcher

Bất cứ ai muốn hít thở đặc biệt thoải mái sau khi hút bụi bằng máy hút bụi VC 4s 2 trong 1 không dây của chúng tôi có thể dựa vào bộ lọc hiệu suất cao EPA 12 thích hợp. Nó loại bỏ một cách an toàn và đáng tin cậy khỏi không khí trong phòng hút vào tới 99,5%, ngay cả những hạt nhỏ nhất chỉ 0,3 µm, bào tử nấm và vi khuẩn hoặc chất gây dị ứng như phân ve và phấn hoa. Để có kết quả tối ưu, hãy vệ sinh bộ lọc 2 tuần một lần hoặc thay bộ lọc 6 tháng một lần.

Loại bỏ các hạt, bào tử nấm, vi khuẩn và các chất gây dị ứng như phân mạt và phấn hoa