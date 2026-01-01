Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ lọc HEPA máy hút bụi VC 4s | Kärcher

    Giá tốt
    Round vacuum cleaner filter with black frame and white pleated surface, labelled "UP," next to a white mesh cover.

    Bộ lọc HEPA máy hút bụi VC 4s

    Mã đơn hàng: 2.863-312.0

    99,5% các hạt nhỏ nhất, bào tử nấm, vi khuẩn và chất gây dị ứng như phân mạt hoặc phấn hoa được loại bỏ một cách đáng tin cậy khỏi khí thải nhờ bộ lọc hiệu suất cao EPA 12 của chúng tôi.