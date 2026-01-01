Bộ lọc HEPA máy hút bụi VCS 3 | Kärcher

Bộ lọc vệ sinh HEPA (EN 1822:1998) đáng tin cậy và an toàn giữ lại bụi bẩn mịn nhất, chẳng hạn như phấn hoa hoặc các hạt gây dị ứng, từ không khí. Hiệu quả đến mức không khí thải ra từ máy hút bụi thực tế còn sạch hơn không khí trong phòng ban đầu. Chúng tôi khuyến nghị thay bộ lọc mỗi năm một lần.