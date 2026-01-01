Bộ lọc HEPA máy hút bụi VCS 3 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-348.0Bộ lọc hiệu suất cao HEPA 12 của chúng tôi đáng tin cậy loại bỏ tới 99,5% ngay cả các hạt nhỏ nhất, bào tử nấm, vi khuẩn và các chất gây dị ứng như phân bọ ve hay phấn hoa khỏi không khí thải.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.028
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.108
Kích thước (D x R x C) (mm)
83 x 83 x 23
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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