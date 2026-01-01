Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ lọc HEPA máy hút bụi VCS 3 | Kärcher

    Round black and silver Kärcher vacuum filter with a central handle and radial support structure.

    Bộ lọc HEPA máy hút bụi VCS 3

    Mã đơn hàng: 2.863-348.0

    Bộ lọc hiệu suất cao HEPA 12 của chúng tôi đáng tin cậy loại bỏ tới 99,5% ngay cả các hạt nhỏ nhất, bào tử nấm, vi khuẩn và các chất gây dị ứng như phân bọ ve hay phấn hoa khỏi không khí thải.
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