Bộ lọc HEPA | Kärcher

Phụ kiện quan trọng cho những người bị dị ứng và lý tưởng cho tất cả những người coi trọng không khí sạch: bộ lọc hiệu suất cao HEPA (EN 1822: 1998) được sử dụng để thu phấn hoa, bào tử nấm, vi khuẩn và phân mạt. Bộ lọc hiệu suất cao giúp lọc sạch các chất gây dị ứng và bụi, đồng thời đảm bảo không khí sạch tối ưu. Không khí được tạo ra sạch hơn không khí trong nhà bình thường. Lọc sạch đến 99,9% tất cả các hạt gây dị ứng lớn hơn 0,3 µm.

Công suất lọc hiệu quả cao Lọc phấn hoa, bào tử nấm, vi khuẩn và phân mạt. Lọc đáng tin cậy các chất gây dị ứng và bụi. Lý tưởng cho người bị dị ứng 99,9% tất cả các hạt gây dị ứng lớn hơn 0,3 µm được giữ lại