Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ lọc HEPA | Kärcher

    Rectangular black air filter with white pleated paper, featuring a grid-like top design.

    Bộ lọc HEPA

    Mã đơn hàng: 2.860-229.0

    Bộ lọc hiệu suất cao HEPA (EN 1822: 1998) có thể được sử dụng để thu phấn hoa, bào tử nấm, vi khuẩn và phân của bọ ve. Giúp lọc sạch đến 99,9% tất cả các hạt lớn hơn 0,3 µm.
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