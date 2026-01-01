Bộ lọc HEPA | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.860-229.0Bộ lọc hiệu suất cao HEPA (EN 1822: 1998) có thể được sử dụng để thu phấn hoa, bào tử nấm, vi khuẩn và phân của bọ ve. Giúp lọc sạch đến 99,9% tất cả các hạt lớn hơn 0,3 µm.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.067
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.107
Kích thước (D x R x C) (mm)
158 x 105 x 22
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm