Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ lọc máy hút bụi VCH 2 | Kärcher

    Two cylindrical vacuum filters with black rims and white pleated surfaces, positioned side by side on a white background.

    Bộ lọc máy hút bụi VCH 2

    Mã đơn hàng: 2.863-313.0