Bộ lọc nước

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.642-794.0Bộ lọc nước bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn.
Kích thước (D x R x C) (mm)
117 x 50 x 50
Trọng lượng (Kg)
0.073
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.096
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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