Đừng bỏ lỡ 🎁 Nhập mã "XANH2026" - Giảm thêm 5% máy gia dụng và một số phụ kiện!

    Transparent Kärcher water filter with black threaded cap, showing internal mesh structure.

    Bộ lọc nước

    Mã đơn hàng: 2.642-794.0

    Bộ lọc nước bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn.