Bộ lọc nước bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn. Bộ lọc kéo dài tuổi thọ của máy phun rửa áp lực. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7.

Bảo vệ máy bơm cao áp chống lại các hạt bẩn từ nước bị ô nhiễm Tăng tuổi thọ máy phun rửa áp lực Bộ lọc nước Hiển thị bên trong bình Dễ dàng loại bỏ các hạt bụi bẩn Có thể giặt được