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    Transparent cylindrical Kärcher water filter with black threaded cap, viewed from the side.

    Bộ lọc nước

    Mã đơn hàng: 4.730-059.0

    Bộ lọc nước bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn.