Bộ lọc nước

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 4.730-059.0Bộ lọc nước bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn.
Kích thước (D x R x C) (mm)
117 x 50 x 50
Trọng lượng (Kg)
0.073
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.096
Thông tin sản phẩm