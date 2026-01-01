Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Sale
    White cylindrical pleated filter with black top and bottom edges, standing upright against a white background.

    Bộ lọc trụ máy hút bụi WD 1/WD 1s Classic

    Mã đơn hàng: 2.863-327.0

    Chất lượng đáng tin cậy cho hiệu suất lọc vượt trội: bộ lọc cartridge bằng vải cho máy hút bụi ướt và khô WD 1 / WD 1 Classic.