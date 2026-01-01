Bộ lọc trụ máy hút bụi WD 1/WD 1s Classic

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-327.0Chất lượng đáng tin cậy cho hiệu suất lọc vượt trội: bộ lọc cartridge bằng vải cho máy hút bụi ướt và khô WD 1 / WD 1 Classic.
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.301
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.56
Kích thước (D x R x C) (mm)
190 x 190 x 180
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