Bộ phận bảo vệ chống văng nước dành cho đầu phun xoáy

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.640-916.0Bộ phận bảo vệ chống văng nước dành cho đầu phun xoáy giúp bảo vệ chống văng nước ngược lại khi làm sạch các góc và cạnh. Phù hợp với tất cả các đầu phun xoáy của Kärcher (ngoại trừ 4.763-184).
Kích thước (D x R x C) (mm)
192 x 193 x 176
Trọng lượng (Kg)
0.221
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.364
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng