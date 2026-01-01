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    Yellow Kärcher brush attachment with black bristles, featuring a connector at the top for easy attachment.

    Bộ phận bảo vệ chống văng nước dành cho đầu phun xoáy

    Mã đơn hàng: 2.640-916.0

    Bộ phận bảo vệ chống văng nước dành cho đầu phun xoáy giúp bảo vệ chống văng nước ngược lại khi làm sạch các góc và cạnh. Phù hợp với tất cả các đầu phun xoáy của Kärcher (ngoại trừ 4.763-184).