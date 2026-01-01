Bộ phận bảo vệ chống văng nước dành cho đầu phun xoáy giúp bảo vệ chống văng nước ngược lại khi làm sạch các góc và cạnh. Phù hợp với tất cả các đầu phun xoáy của Kärcher (ngoại trừ 4.763-184).

Phụ kiện chống văng nước Lý tưởng để làm sạch các góc cạnh mà không bị văng nước tung tóe. Thiết kế nhỏ gọn Bảo vệ chống bắn ngược trở lại khi vệ sinh các góc và cạnh Hiệu suất vượt trội Làm sạch các bề mặt không nhạy cảm