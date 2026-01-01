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    Kärcher brush attachment with transparent top and black bristles, alongside black, yellow, and grey adapters.

    Bộ phận bảo vệ chống văng nước

    Mã đơn hàng: 2.642-706.0

    Bộ phận bảo vệ chống văng nước trong suốt cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Bảo vệ người dùng và khu vực xung quanh khỏi nước văng. Lý tưởng để làm sạch các góc và cạnh.
    Không phù hợp với tia phun đa năng MP 4 và MP 180 5 trong 1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)