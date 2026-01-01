Bộ phận bảo vệ chống văng nước

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.642-706.0Bộ phận bảo vệ chống văng nước trong suốt cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Bảo vệ người dùng và khu vực xung quanh khỏi nước văng. Lý tưởng để làm sạch các góc và cạnh.
Màu sắc
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Trọng lượng (Kg)
0.325
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.543
Kích thước (D x R x C) (mm)
220 x 188 x 237
Hướng dẫn sử dụng
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