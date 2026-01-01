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    Kärcher cleaning kit with stone and wood cleaners, yellow brush head, and two metal extension tubes.

    Bộ phụ kiện làm sạch gỗ

    Mã đơn hàng: 2.643-553.0

    Bộ phụ kiện làm sạch gỗ. Với thiết bị làm sạch Power PS 40, chất tẩy rửa gỗ 3 trong 1 và đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean. Lý tưởng để làm sạch và bảo dưỡng bề mặt gỗ và đá.