Bộ phụ kiện làm sạch gỗ

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.643-553.0Bộ phụ kiện làm sạch gỗ. Với thiết bị làm sạch Power PS 40, chất tẩy rửa gỗ 3 trong 1 và đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean. Lý tưởng để làm sạch và bảo dưỡng bề mặt gỗ và đá.
Kích thước (D x R x C) (mm)
744 x 303 x 759
Trọng lượng (Kg)
3.31
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
4.261
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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