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    Kärcher car shampoo bottle, wheel brush, white bristle brush, and nozzle attachment on white background.

    Bộ phụ kiện vệ sinh xe máy, xe đạp

    Mã đơn hàng: 2.643-551.0

    Làm sạch và chăm sóc một cách hoàn hảo! Bộ phụ kiện dùng để rửa xe máy, xe đạp bao gồm 1 bàn chải bánh xe, 1 bàn chải đa năng, 1 lít chất tẩy rửa xe dành cho xe hơi 3 trong 1 và 1 VPS 160 S.