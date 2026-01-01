Bộ phụ kiện vệ sinh xe máy, xe đạp

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.643-551.0Làm sạch và chăm sóc một cách hoàn hảo! Bộ phụ kiện dùng để rửa xe máy, xe đạp bao gồm 1 bàn chải bánh xe, 1 bàn chải đa năng, 1 lít chất tẩy rửa xe dành cho xe hơi 3 trong 1 và 1 VPS 160 S.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
1.691
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.063
Kích thước (D x R x C) (mm)
422 x 105 x 220
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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