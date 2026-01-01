Bộ phun cát / ướt

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.638-792.0Bộ phun cát và phun ướt để loại bỏ rỉ sét, sơn và bụi bẩn cứng đầu bằng cách sử dụng chất mài mòn Kärcher.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
1.15
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.304
Kích thước (D x R x C) (mm)
525 x 110 x 100
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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