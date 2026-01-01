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    Kärcher sandblasting kit with hose, two black nozzles, and protective goggles on a white background.

    Bộ phun cát / ướt

    Mã đơn hàng: 2.638-792.0

    Bộ phun cát và phun ướt để loại bỏ rỉ sét, sơn và bụi bẩn cứng đầu bằng cách sử dụng chất mài mòn Kärcher.