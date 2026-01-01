Bộ phun cát / ướt

Bộ phun cát và phun ướt để loại bỏ rỉ sét, sơn và bụi bẩn cứng đầu bằng cách sử dụng chất mài mòn Kärcher. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7.

Phun cát và phun ướt bằng máy phun rửa áp lực Cải thiện sức mạnh làm sạch. Đặc biệt mạnh mẽ Loại bỏ rỉ sét, sơn và bụi bẩn cứng đầu. Công suất làm sạch tối đa Tập trung loại bỏ các vết bẩn cứng đầu.