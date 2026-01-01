Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ sạc nhanh máy lau kính WV 6 | Kärcher

    Black power adapter with European plug and coiled cable, set against a white background.

    Bộ sạc nhanh máy lau kính WV 6

    Mã đơn hàng: 2.633-511.0

    Bộ sạc nhanh thay thế sử dụng cho máy lau kính WV 6 Plus