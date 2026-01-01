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    Coiled Kärcher high-pressure hose with brass fittings on a white background.

    Bộ vệ sinh đường ống PC 15

    Mã đơn hàng: 2.637-767.0

    Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 15 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.
    Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)