Bộ vệ sinh đường ống PC 15

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.637-767.0Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 15 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.
Chiều dài (m)
15
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
1.164
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.411
Kích thước (D x R x C) (mm)
250 x 250 x 80
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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