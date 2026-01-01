Bộ vệ sinh đường ống PC 7.5

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.637-729.0Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 7,5 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.
Chiều dài (m)
7.5
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.667
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.803
Kích thước (D x R x C) (mm)
245 x 245 x 65
Hướng dẫn sử dụng
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