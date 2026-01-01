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    Various Kärcher vacuum cleaner brush attachments arranged on a white background.

    Bộ vệ sinh VC

    Mã đơn hàng: 2.863-255.0

    Bộ vệ sinh VC mở rộng nhiều ứng dụng khác nhau cho máy hút bụi, giúp công việc làm sạch trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.