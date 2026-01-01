Bộ vệ sinh VC

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-255.0Bộ vệ sinh VC mở rộng nhiều ứng dụng khác nhau cho máy hút bụi, giúp công việc làm sạch trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.
Màu sắc
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Trọng lượng (Kg)
0.45
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.26
Kích thước (D x R x C) (mm)
410 x 308 x 80
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng