Bộ vòng chữ O dự phòng | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.884-312.0Bộ vòng chữ O dự phòng để thay thế vòng chữ O cho các phụ kiện máy làm sạch bằng hơi nước khác nhau.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.019
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.036
Kích thước (D x R x C) (mm)
200 x 125 x 30
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm