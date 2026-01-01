Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ vòng chữ O dự phòng | Kärcher

    Assorted black and red O-rings arranged in rows on a white background.

    Bộ vòng chữ O dự phòng

    Mã đơn hàng: 2.884-312.0

    Bộ vòng chữ O dự phòng để thay thế vòng chữ O cho các phụ kiện máy làm sạch bằng hơi nước khác nhau.
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