Bộ vòng chữ O thay thế để dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn trên phụ kiện máy phun rửa áp lực cao.

Thay đổi (các) vòng chữ O Dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn cho các phụ kiện máy phun rửa áp lực Dễ dàng thay đổi Dễ sử dụng (Các) vòng chữ O thay thế Bền chặt.