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    Assorted black and red O-rings and four yellow Kärcher nozzles arranged on a white background.

    Bộ vòng chữ O

    Mã đơn hàng: 2.640-729.0

    Bộ vòng chữ O thay thế để dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn trên phụ kiện máy phun rửa áp lực cao.