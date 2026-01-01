Bộ vòng chữ O

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.640-729.0Bộ vòng chữ O thay thế để dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn trên phụ kiện máy phun rửa áp lực cao.
Kích thước (D x R x C) (mm)
17 x 17 x 13
Trọng lượng (Kg)
0.007
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.025
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm