Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Cartridge small SoZu | Kärcher

    Two Kärcher filter cartridges with yellow labels indicating change date and warning instructions.

    Cartridge small SoZu

    Mã đơn hàng: 2.863-104.0

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