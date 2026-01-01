Chất chống tạo bọt

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-875.0Với chất chống/khử bọt dạng lỏng có mùi hương trái cây, không gây dị ứng này, bọt khó chịu sẽ tan rã nhanh chóng
Kích thước đóng gói (ml)
125
Đơn vị gói (Unit)
6
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.14
Kích thước (D x R x C) (mm)
40 x 40 x 140
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