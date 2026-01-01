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    Kärcher FoamStop fruity bottle with black cap, featuring product details and barcode on the label.

    Chất chống tạo bọt

    Mã đơn hàng: 6.295-875.0

    Với chất chống/khử bọt dạng lỏng có mùi hương trái cây, không gây dị ứng này, bọt khó chịu sẽ tan rã nhanh chóng