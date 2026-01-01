Chất làm mòn bụi đất (gói)

Mã đơn hàng : 6.280-105.0

Chất tẩy rửa phun xịt đậm đặc (độ kết hạt 0.2- 0.8 mm) dùng để làm sạch gạch xây dựng, sỏi đá, gạch ốp, thép, gỗ cứng và bê tông. Đặc biệt hiệu quả khi dùng loại bỏ vết gỉ sét và vết sơn.