Chất làm mòn bụi đất (gói)

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.280-105.0Chất tẩy rửa phun xịt đậm đặc (độ kết hạt 0.2- 0.8 mm) dùng để làm sạch gạch xây dựng, sỏi đá, gạch ốp, thép, gỗ cứng và bê tông. Đặc biệt hiệu quả khi dùng loại bỏ vết gỉ sét và vết sơn.
Kích thước đóng gói (Kg)
25
Đơn vị gói (Unit)
1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
25.125
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