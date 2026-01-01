Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-359.0Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623 giúp dễ dàng loại bỏ dầu, mỡ, muội đèn và bụi bẩn trên bề mặt đá và nhôm. Cùng với công thức bảo vệ giúp duy trì độ sạch lâu hơn và bảo vệ bề mặt khỏi ảnh hưởng của gió và khí hậu.
Kích thước (D x R x C) (mm)
192 x 145 x 248
Trọng lượng (Kg)
5.01
Kích thước đóng gói (l)
5
Đơn vị gói (Unit)
1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.395
Thông tin sản phẩm
Safety data sheet
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