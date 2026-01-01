Chất tẩy rửa phổ thông RM 555

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 6.295-357.0Chất tẩy rửa phổ thông RM 555 mạnh mẽ giúp loại bỏ vết dầu, mỡ và đất bùn khoáng bám. Hiệu quả cho đồ dùng trong vườn, xe cộ, mặt tiền nhà và tất cả các bề mặt chống nước.
Kích thước (D x R x C) (mm)
192 x 145 x 248
Trọng lượng (Kg)
5.2
Kích thước đóng gói (l)
5
Đơn vị gói (Unit)
1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.39
Thông tin sản phẩm
Safety data sheet
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