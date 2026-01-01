Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 6.295-360.0Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619 có tính kiềm dùng tẩy rửa toàn diện cho xe cộ. Thân thiện với môi trường và đặc biệt dịu nhẹ cho các bề mặt sơn và nhựa.
Kích thước (D x R x C) (mm)
190 x 140 x 250
Kích thước đóng gói (l)
5
Đơn vị gói (Unit)
1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.12
Thông tin sản phẩm
Safety data sheet
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