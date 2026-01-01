Mã đơn hàng : 6.295-360.0

Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619 có tính kiềm dùng tẩy rửa toàn diện cho xe cộ. Thân thiện với môi trường và đặc biệt dịu nhẹ cho các bề mặt sơn và nhựa.