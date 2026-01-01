Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Cloth set for flexible hand nozzle | Kärcher

    Giá tốt
    Two Kärcher microfibre cloths with yellow stripes on a white background, labelled with Kärcher tags.

    Cloth set for flexible hand nozzle

    Mã đơn hàng: 2.863-343.0