Đầu chải Car&Bike cho WB 120 and WB 100

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.644-063.0Đầu chải microfibre Car&Bike dành cho bàn chải xoay là phụ kiện hoàn hảo để làm sạch ô tô và xe máy.
Kích thước (D x R x C) (mm)
153 x 153 x 39
Thành phần sợi dệt
75% polyester, 25% polyamide
Trọng lượng (Kg)
0.099
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.162
Thông tin sản phẩm
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