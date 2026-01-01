Đầu chải Car&Bike cho WB 120 and WB 100

Phần vải của đầu chải làm từ sợi microfibre, được gắn vào đĩa bàn chải bằng dây buộc móc và vòng, có thể giặt riêng trong máy giặt ở nhiệt độ lên đến 60 ° C. Đầu chải Car&Bike dành cho WB 120 phù hợp để làm sạch ô tô và xe máy. Đầu chải này cũng tương thích với bàn chải xoay WB 100.

Phần đính kèm Microfibre sáng tạo với dây buộc hook-and-loop Phần đính kèm có thể thay thế và giặt được Làm sạch đặc biệt nhẹ nhàng Lý tưởng để làm sạch các bề mặt mỏng manh như sơn. Có thể tháo rời và giặt được Có thể giặt bằng máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C. Phụ kiện tùy chọn Tính linh hoạt hơn cho bàn chải rửa xoay. Tương thích Có thể được sử dụng với bàn chải rửa xoay WB 120 và bàn chải WB 100.