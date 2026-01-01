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    Black Kärcher rotating brush with blue bristles and black foam pad, viewed from above.

    Đầu chải Car&Bike cho WB 130

    Mã đơn hàng: 2.644-290.0

    Đầu chải microfibre Car&Bike dành cho bàn chải xoay là phụ kiện hoàn hảo để làm sạch ô tô và xe máy.