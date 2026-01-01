Đầu chải Car&Bike cho WB 130

Phần vải của đầu chải làm từ sợi microfibre, được gắn vào đĩa bàn chải bằng dây buộc móc và vòng, có thể giặt riêng trong máy giặt ở nhiệt độ lên đến 60 ° C. Đầu chải Car&Bike dành cho WB 130 phù hợp để làm sạch ô tô và xe máy.

Phần đính kèm Microfibre sáng tạo với dây buộc hook-and-loop Có thể giặt bằng máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C. Phụ kiện đi kèm sẵn sàng để sử dụng lại một cách nhanh chóng và không tốn nhiều công sức. Làm sạch đặc biệt nhẹ nhàng Lý tưởng để làm sạch các bề mặt mỏng manh như sơn. Phụ kiện tùy chọn Bàn chải xoay WB 130 linh hoạt hơn.