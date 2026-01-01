Đầu chải Home&Garden cho WB 120 and WB 100

Phần lông màu đen của đầu chải Home&Garden cứng hơn so với phần lông trong suốt đầu chải Universal - giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu dễ dàng hơn. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt chịu lực như đá, kim loại hoặc nhựa với bàn chải xoay. Đầu chải này cũng tương thích với bàn chải xoay WB 120 và WB 100

Lông đen dai Dễ dàng làm sạch bụi bẩn cứng đầu. Đối với các bề mặt xung quanh nhà Lý tưởng để làm sạch các bề mặt chịu lực như đá, kim loại và nhựa. Phụ kiện tùy chọn Tính linh hoạt hơn cho bàn chải rửa xoay. Tương thích Có thể được sử dụng với bàn chải rửa xoay WB 120 và bàn chải WB 100.