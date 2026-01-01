Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Black circular brush attachment with dense bristles, designed for cleaning, viewed from an angle against a white background.

    Đầu chải Home&Garden cho WB 120 and WB 100

    Mã đơn hàng: 2.644-064.0

    Đầu chải Home&Garden dành cho bàn chải xoay, giúp làm sạch triệt để các bề mặt chống thấm xung quanh nhà