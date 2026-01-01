Đầu chải Home&Garden cho WB 130

Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.644-291.0Đầu chải Home&Garden dành cho bàn chải xoay, giúp làm sạch triệt để các bề mặt chống thấm xung quanh nhà
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.074
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.104
Kích thước (D x R x C) (mm)
113 x 113 x 46
Các lĩnh vực ứng dụng