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    Round black brush attachment with dense bristles and a central mounting hole, suitable for cleaning equipment.

    Đầu chải Home&Garden cho WB 130

    Mã đơn hàng: 2.644-291.0

    Đầu chải Home&Garden dành cho bàn chải xoay, giúp làm sạch triệt để các bề mặt chống thấm xung quanh nhà