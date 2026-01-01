Đầu chải Home&Garden cho WB 130

Phần lông màu đen của đầu chải Home&Garden cứng hơn so với phần lông trong suốt đầu chải Universal - giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu dễ dàng hơn. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt chịu lực như đá, kim loại hoặc nhựa với bàn chải xoay.

Lông đen dai Dễ dàng loại bỏ bụi bẩn cứng đầu. Đối với các bề mặt xung quanh nhà Lý tưởng để làm sạch các bề mặt như đá, kim loại và nhựa. Phụ kiện tùy chọn Bàn chải xoay WB 130 linh hoạt hơn.