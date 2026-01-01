Đầu chải Universal cho WB 120 and WB 100

Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.644-062.0Đầu chải Universal cho bàn chải xoay, lý tưởng để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.135
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.198
Kích thước (D x R x C) (mm)
153 x 153 x 48
Các lĩnh vực ứng dụng