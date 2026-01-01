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    Circular black brush head with white bristles, designed for attachment to cleaning equipment.

    Đầu chải Universal cho WB 120 and WB 100

    Mã đơn hàng: 2.644-062.0

    Đầu chải Universal cho bàn chải xoay, lý tưởng để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa.