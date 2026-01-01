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    Black circular brush attachment with white bristles, designed for cleaning purposes.

    Đầu chải Universal cho WB 130

    Mã đơn hàng: 2.644-289.0

    Đầu chải Universal cho bàn chải xoay WB 130, lý tưởng để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa.