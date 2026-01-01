Đầu giặt ghế sofa

Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.885-018.0Đầu chiết phun cầm tay. Lý tưởng để làm sạch sâu vải bọc và ghế sofa/xe hơi.
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.118
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.188
Kích thước (D x R x C) (mm)
153 x 113 x 75
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng