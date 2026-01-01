Đừng bỏ lỡ 🎁 Nhập mã "XANH2026" - Giảm thêm 5% máy gia dụng và một số phụ kiện!

    Kärcher upholstery nozzle attachment with transparent and black components, isolated on a white background.

    Đầu giặt ghế sofa

    Mã đơn hàng: 2.885-018.0

    Đầu chiết phun cầm tay. Lý tưởng để làm sạch sâu vải bọc và ghế sofa/xe hơi.