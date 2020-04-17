Đầu hút bụi chuyển đổi khô và ướt

Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.863-000.0Đầu hút bụi chuyển đổi khô và ướt giúp dễ dàng chuyển đổi chế độ thích hợp với bụi bẩn ướt hoặc khô bằng cách sử dụng công tắc chân. Dùng cho tất cả các máy hút bụi khô và ướt Kärcher Home & Garden.
Số lượng (Unit)
1
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
35
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.329
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.461
Kích thước (D x R x C) (mm)
260 x 70 x 124
Các lĩnh vực ứng dụng