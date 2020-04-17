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    Kärcher vacuum cleaner floor nozzle with bristles, black, angled view.

    Đầu hút bụi chuyển đổi khô và ướt

    Mã đơn hàng: 2.863-000.0

    Đầu hút bụi chuyển đổi khô và ướt giúp dễ dàng chuyển đổi chế độ thích hợp với bụi bẩn ướt hoặc khô bằng cách sử dụng công tắc chân. Dùng cho tất cả các máy hút bụi khô và ướt Kärcher Home & Garden.