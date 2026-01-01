Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu hút hẹp cho WV 2/WV 5 | Kärcher

    Black Kärcher window vac attachment with a flat, wide design and visible logo on the surface.

    Đầu hút hẹp cho WV 2/WV 5

    Mã đơn hàng: 2.633-112.0

    Với chiều rộng 170 mm, đầu hút hẹp cho WV 2 và WV 5 đặc biệt thích hợp cho các cửa sổ dạng lưới và các bề mặt cửa sổ nhỏ khác.
    Yêu cầu báo giá