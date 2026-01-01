Đầu hút hẹp cho WV 2/WV 5 | Kärcher

Với chiều rộng 170 mm, vòi hút hẹp cho WV 2 và WV 5 đặc biệt thích hợp cho các cửa sổ dạng lưới và các bề mặt cửa sổ nhỏ khác không thể làm sạch hoặc không thể làm sạch đầy đủ bằng các đầu hút lớn hơn.

Môi silicon mềm Làm sạch không để lại vệt Dạng hẹp