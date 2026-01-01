Đầu hút hẹp cho WV 2/WV 5 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 2.633-112.0Với chiều rộng 170 mm, đầu hút hẹp cho WV 2 và WV 5 đặc biệt thích hợp cho các cửa sổ dạng lưới và các bề mặt cửa sổ nhỏ khác.
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.089
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.133
Kích thước (D x R x C) (mm)
225 x 37 x 125
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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